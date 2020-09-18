Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 561 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.595.080.000
|8,44
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|Aselsan
|37.779.600.000
|2,52
|Koç Holding
|37.176.265.413
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|32.270.000.000
|0,91
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|31.546.809.000
|7,60
|Garanti Bankası
|27.972.000.000
|0,48
|Akbank
|25.324.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|2,24
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|21.112.000.000
|1,09
|Tüpraş
|20.183.787.520
|1,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.147.514.107
|0,39
|Arçelik
|16.203.962.356
|1,51
|Sabancı Holding
|15.853.938.544
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.544.377.510
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.697.000.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.377.500.000
|0,94
|Sasa Polyester
|14.027.000.000
|5,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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