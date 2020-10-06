Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 595 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.658.800.000
|2,84
|Bim Mağazalar
|42.382.560.000
|8,39
|Enka İnşaat
|39.032.000.000
|0,89
|Koç Holding
|37.607.368.082
|0,92
|Turkcell
|34.870.000.000
|1,79
|Ereğli Demir Çelik
|33.985.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|30.492.000.000
|0,52
|Ford Otosan
|30.072.987.000
|7,25
|Akbank
|27.092.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.865.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.011.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|21.319.969.831
|1,40
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|17.057.776.863
|0,49
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Arçelik
|16.041.787.587
|1,50
|Türk Hava Yolları
|14.793.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.060.200.000
|5,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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