Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 631 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 42.392.000.000 0,97 Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30 Ford Otosan 40.003.740.000 8,38 ASELSAN 39.672.000.000 2,46 Koç Holding 38.545.650.360 0,88 Ereğli Demir Çelik 35.595.000.000 0,88 Turkcell 34.760.000.000 1,78 Garanti Bankası 29.232.000.000 0,48 Akbank 26.052.000.000 0,44 İş Bankası (C) 24.434.837.100 0,39 Türk Telekom 23.905.000.000 2,23 İskenderun Demir Çelik 22.417.000.000 1,02 Şişe Cam 20.309.109.192 0,93 Yapı ve Kredi Bankası 19.428.217.953 0,42 Tüpraş 19.420.008.960 2,01 Arçelik 18.906.875.176 1,49 Sabancı Holding 18.241.211.143 0,50 Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36 Tofaş Oto Fabrikası 13.810.000.000 3,89 Sasa Polyester 13.636.900.000 5,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

