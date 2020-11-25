Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.497.370.477
|1,09
|Ford Otosan
|43.267.203.000
|9,06
|Bim Mağazalar
|42.200.400.000
|7,85
|ASELSAN
|41.450.400.000
|2,57
|Ereğli Demir Çelik
|40.950.000.000
|1,02
|Enka İnşaat
|39.648.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|38.094.000.000
|0,63
|Turkcell
|34.518.000.000
|1,70
|Akbank
|32.760.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.104.799.300
|0,46
|Türk Telekom
|27.055.000.000
|2,52
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.425.624.365
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|24.940.000.000
|1,14
|Tüpraş
|23.263.943.680
|2,41
|Şişe Cam
|21.381.234.112
|0,98
|Sabancı Holding
|20.771.312.018
|0,57
|Arçelik
|19.433.943.176
|1,53
|Vakıflar Bankası
|18.278.313.253
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.546.200.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|15.664.600.000
|27,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Advertisements