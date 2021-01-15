Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 975 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|55.079.705.646
|1,26
|Ford Otosan
|53.934.867.000
|11,30
|Ereğli Demir Çelik
|53.760.000.000
|1,34
|Enka İnşaat
|46.592.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|45.965.040.000
|8,55
|Garanti Bankası
|42.672.000.000
|0,71
|ASELSAN
|42.043.200.000
|2,60
|Turkcell
|37.048.000.000
|1,83
|Akbank
|36.400.000.000
|0,62
|İş Bankası (C)
|31.499.790.000
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|30.450.000.000
|1,39
|Türk Telekom
|29.995.000.000
|2,80
|Tüpraş
|27.295.692.800
|2,82
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.861.623.083
|0,57
|Şişe Cam
|24.321.919.606
|1,11
|Sabancı Holding
|23.015.756.342
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|22.778.800.000
|40,12
|Arçelik
|22.434.176.406
|1,77
|Sasa Polyester
|19.588.000.000
|7,77
|Coca Cola İçecek
|18.950.623.259
|2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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