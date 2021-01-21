Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 3 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 57.198.330.000 11,98 Koç Holding 55.789.757.100 1,28 Ereğli Demir Çelik 53.200.000.000 1,32 Enka İnşaat 46.200.000.000 0,94 Bim Mağazalar 44.689.920.000 8,31 Garanti Bankası 42.084.000.000 0,70 ASELSAN 41.131.200.000 2,55 Turkcell 36.344.000.000 1,79 Akbank 35.932.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 33.321.000.000 1,52 İş Bankası (C) 31.049.793.000 0,48 Türk Telekom 29.750.000.000 2,77 Tüpraş 26.794.854.400 2,77 Yapı ve Kredi Bankası 26.777.152.570 0,57 Şişe Cam 24.168.758.903 1,11 Arçelik 23.528.856.098 1,85 Sabancı Holding 23.076.968.460 0,63 Gübre Fabrikaları 22.678.600.000 39,94 Sasa Polyester 21.248.000.000 8,43 Coca Cola İçecek 20.095.291.778 2,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)