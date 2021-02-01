Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 977 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 52.847.046.000 11,07 Koç Holding 51.377.294.493 1,18 Ereğli Demir Çelik 49.945.000.000 1,24 Bim Mağazalar 43.688.040.000 8,13 Enka İnşaat 43.568.000.000 0,89 Aselsan 39.717.600.000 2,46 Garanti Bankası 39.438.000.000 0,64 Turkcell 35.464.000.000 1,75 Akbank 33.436.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 32.683.000.000 1,49 Türk Telekom 27.895.000.000 2,60 İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,43 Tüpraş 25.066.961.920 2,59 Yapı ve Kredi Bank. 24.158.566.672 0,52 Gübre Fabrik. 23.630.500.000 41,62 Arçelik 22.758.525.944 1,65 Şişe Cam 22.392.094.751 1,03 Sabancı Holding 21.669.089.747 0,60 Sasa Polyester 21.563.400.000 8,56 Coca Cola İçecek 18.937.904.720 2,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)