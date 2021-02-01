Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 971 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.513.962.000
|11,63
|Koç Holding
|51.833.756.142
|1,19
|Ereğli Demir Çelik
|50.085.000.000
|1,25
|Enka İnşaat
|43.848.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|43.414.800.000
|8,08
|Garanti Bankası
|39.816.000.000
|0,64
|Aselsan
|39.717.600.000
|2,46
|Turkcell
|35.354.000.000
|1,74
|Akbank
|33.748.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|32.538.000.000
|1,49
|Türk Telekom
|27.930.000.000
|2,60
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,43
|Tüpraş
|24.854.105.600
|2,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.327.507.698
|0,52
|Gübre Fabrik.
|23.096.100.000
|40,68
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,04
|Arçelik
|22.569.322.047
|1,63
|Sabancı Holding
|21.913.938.219
|0,60
|Sasa Polyester
|21.331.000.000
|8,47
|Koza Altın
|18.925.250.000
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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