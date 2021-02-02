Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 989 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.391.237.000
|11,81
|Koç Holding
|52.239.499.830
|1,20
|Ereğli Demir Çelik
|51.170.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|45.024.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|43.323.720.000
|8,06
|Garanti Bankası
|40.698.000.000
|0,66
|Aselsan
|39.854.400.000
|2,47
|Turkcell
|35.860.000.000
|1,77
|Akbank
|34.060.000.000
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|33.263.000.000
|1,52
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,44
|Türk Telekom
|28.280.000.000
|2,64
|Tüpraş
|25.142.087.680
|2,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.327.507.698
|0,52
|Arçelik
|23.596.428.919
|1,71
|Şişe Cam
|23.157.898.265
|1,04
|Gübre Fabrik.
|22.945.800.000
|40,41
|Sabancı Holding
|22.219.998.809
|0,61
|Sasa Polyester
|21.497.000.000
|8,53
|Coca Cola İçecek
|19.395.772.128
|2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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