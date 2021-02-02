Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 989 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 56.391.237.000 11,81 Koç Holding 52.239.499.830 1,20 Ereğli Demir Çelik 51.170.000.000 1,27 Enka İnşaat 45.024.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.323.720.000 8,06 Garanti Bankası 40.698.000.000 0,66 Aselsan 39.854.400.000 2,47 Turkcell 35.860.000.000 1,77 Akbank 34.060.000.000 0,54 İskenderun Demir Çelik 33.263.000.000 1,52 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,44 Türk Telekom 28.280.000.000 2,64 Tüpraş 25.142.087.680 2,60 Yapı ve Kredi Bank. 24.327.507.698 0,52 Arçelik 23.596.428.919 1,71 Şişe Cam 23.157.898.265 1,04 Gübre Fabrik. 22.945.800.000 40,41 Sabancı Holding 22.219.998.809 0,61 Sasa Polyester 21.497.000.000 8,53 Coca Cola İçecek 19.395.772.128 2,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)