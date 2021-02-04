Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 56.952.693.000 11,93 Koç Holding 54.623.243.997 1,25 Ereğli Demir Çelik 51.940.000.000 1,29 Enka İnşaat 45.304.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.748.760.000 8,14 Garanti Bankası 42.252.000.000 0,68 Aselsan 40.834.800.000 2,53 Turkcell 36.784.000.000 1,81 Akbank 34.892.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 33.785.000.000 1,54 Türk Telekom 29.715.000.000 2,47 İş Bankası (C) 29.114.805.900 0,45 Tüpraş 25.517.716.480 2,64 Yapı ve Kredi Bank. 25.003.271.801 0,53 Şişe Cam 23.801.173.216 1,07 Arçelik 23.407.225.021 1,69 Gübre Fabrik. 23.246.400.000 40,94 Sabancı Holding 22.872.928.067 0,63 Sasa Polyester 22.459.800.000 8,91 Coca Cola İçecek 19.421.209.206 2,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)