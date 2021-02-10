Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 56.550.526.515 1,30 Ford Otosan 56.496.510.000 11,84 Ereğli Demir Çelik 52.675.000.000 1,31 Enka İnşaat 43.624.000.000 0,89 Bim Mağazalar 43.263.000.000 8,05 Garanti Bankası 42.756.000.000 0,69 ASELSAN 40.971.600.000 2,54 Turkcell 36.806.000.000 1,81 Akbank 35.464.000.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 34.191.000.000 1,56 Türk Telekom 30.030.000.000 2,49 İş Bankası (C) 29.069.806.200 0,43 Tüpraş 26.068.638.720 2,70 Sasa Polyester 24.866.800.000 8,62 Yapı ve Kredi Bankası 24.749.860.262 0,52 Şişe Cam 23.586.748.233 1,06 Sabancı Holding 23.138.180.578 0,64 Arçelik 23.123.419.175 1,67 Gübre Fabrikaları 22.995.900.000 40,50 Koza Altın 20.862.000.000 2,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)