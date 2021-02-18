Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 927 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 64.286.712.000 9,13 Koç Holding 56.854.834.281 1,23 Ereğli Demir Çelik 51.485.000.000 1,29 Enka İnşaat 42.448.000.000 0,86 Bim Mağazalar 41.532.480.000 7,73 Sasa Polyester 41.334.000.000 14,32 ASELSAN 39.558.000.000 2,45 Garanti Bankası 39.186.000.000 0,63 Turkcell 36.454.000.000 1,80 İskenderun Demir Çelik 33.292.000.000 1,51 Akbank 32.864.000.000 0,52 Türk Telekom 29.295.000.000 2,43 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,40 Gübre Fabrikaları 25.551.000.000 45,00 Tüpraş 25.442.590.720 2,22 Yapı ve Kredi Bankası 23.229.391.031 0,49 Koza Altın 23.195.250.000 3,22 Arçelik 22.853.127.893 1,65 Şişe Cam 22.790.312.578 1,03 Sabancı Holding 22.383.231.123 0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)