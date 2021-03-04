Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 919 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.883.072.000
|8,93
|Koç Holding
|57.919.911.462
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|55.370.000.000
|1,39
|Enka İnşaat
|44.016.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|40.500.240.000
|7,53
|ASELSAN
|39.147.600.000
|2,19
|Garanti Bankası
|38.598.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.442.000.000
|1,71
|İskenderun Demir Çelik
|35.090.000.000
|1,60
|Akbank
|32.500.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|31.888.600.000
|11,05
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,29
|Gübre Fabrikaları
|26.369.300.000
|46,44
|Tüpraş
|26.344.099.840
|2,30
|İş Bankası (C)
|26.099.826.000
|0,39
|Arçelik
|23.947.807.585
|1,73
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.060.450.005
|0,48
|Sabancı Holding
|21.485.453.393
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.907.000.000
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)