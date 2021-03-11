Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 941 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|63.128.709.000
|8,96
|Koç Holding
|59.948.629.902
|1,29
|Ereğli Demir Çelik
|58.275.000.000
|1,46
|Enka İnşaat
|46.592.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|42.716.520.000
|5,95
|Sasa Polyester
|40.454.200.000
|14,02
|ASELSAN
|39.466.800.000
|2,21
|Garanti Bankası
|38.388.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|37.033.000.000
|1,68
|Turkcell
|36.740.000.000
|1,77
|Akbank
|32.344.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|28.245.000.000
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|27.321.200.000
|25,29
|Tüpraş
|26.945.105.920
|2,35
|İş Bankası (C)
|26.369.824.200
|0,39
|Arçelik
|24.853.283.380
|1,80
|Şişe Cam
|23.831.805.357
|1,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.482.802.570
|0,49
|Sabancı Holding
|22.077.170.533
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.493.000.000
|0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)