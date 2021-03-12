Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 929 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.742.708.000 8,91 Koç Holding 58.782.116.799 1,27 Ereğli Demir Çelik 57.995.000.000 1,46 Enka İnşaat 46.816.000.000 0,95 Bim Mağazalar 43.050.480.000 6,00 ASELSAN 39.124.800.000 2,19 Sasa Polyester 37.765.000.000 13,08 Garanti Bankası 37.758.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 36.859.000.000 1,68 Turkcell 36.740.000.000 1,77 Akbank 31.824.000.000 0,51 Türk Telekom 27.580.000.000 2,29 Tüpraş 26.945.105.920 2,35 Gübre Fabrikaları 26.619.800.000 24,64 İş Bankası (C) 26.144.825.700 0,39 Arçelik 24.326.215.380 1,76 Şişe Cam 23.525.483.951 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 23.144.920.518 0,49 Sabancı Holding 21.526.261.472 0,57 Türk Hava Yolları 20.189.400.000 0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)