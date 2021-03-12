Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 929 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.742.708.000
|8,91
|Koç Holding
|58.782.116.799
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|57.995.000.000
|1,46
|Enka İnşaat
|46.816.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|43.050.480.000
|6,00
|ASELSAN
|39.124.800.000
|2,19
|Sasa Polyester
|37.765.000.000
|13,08
|Garanti Bankası
|37.758.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|36.859.000.000
|1,68
|Turkcell
|36.740.000.000
|1,77
|Akbank
|31.824.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,29
|Tüpraş
|26.945.105.920
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|26.619.800.000
|24,64
|İş Bankası (C)
|26.144.825.700
|0,39
|Arçelik
|24.326.215.380
|1,76
|Şişe Cam
|23.525.483.951
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.144.920.518
|0,49
|Sabancı Holding
|21.526.261.472
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.189.400.000
|0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)