Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 931 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.918.350.000
|9,22
|Koç Holding
|59.137.142.526
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|58.660.000.000
|1,47
|Enka İnşaat
|46.536.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|43.263.000.000
|6,03
|ASELSAN
|39.626.400.000
|2,22
|Sasa Polyester
|38.362.600.000
|13,29
|İskenderun Demir Çelik
|37.381.000.000
|1,70
|Garanti Bankası
|37.086.000.000
|0,60
|Turkcell
|36.432.000.000
|1,75
|Akbank
|31.564.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,31
|Tüpraş
|26.895.022.080
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|26.436.100.000
|24,47
|İş Bankası (C)
|26.369.824.200
|0,39
|Arçelik
|24.501.904.713
|1,77
|Şişe Cam
|23.709.276.795
|1,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Sabancı Holding
|21.383.433.197
|0,56
|Türk Hava Yolları
|20.341.200.000
|0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)