Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 925 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.515.084.000
|9,58
|Ereğli Demir Çelik
|58.835.000.000
|1,48
|Koç Holding
|58.579.244.955
|1,26
|Enka İnşaat
|45.808.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|43.354.080.000
|6,04
|ASELSAN
|39.352.800.000
|2,20
|İskenderun Demir Çelik
|38.193.000.000
|1,74
|Sasa Polyester
|37.433.000.000
|12,97
|Garanti Bankası
|37.296.000.000
|0,60
|Turkcell
|36.542.000.000
|1,76
|Akbank
|31.720.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,31
|Tüpraş
|26.369.141.760
|2,30
|Gübre Fabrikaları
|26.285.800.000
|24,33
|İş Bankası (C)
|26.189.825.400
|0,39
|Arçelik
|24.137.011.483
|1,75
|Şişe Cam
|23.831.805.357
|1,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Sabancı Holding
|21.281.413.000
|0,56
|Türk Hava Yolları
|20.203.200.000
|0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)