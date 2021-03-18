Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 912 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|74.392.920.000
|10,56
|Koç Holding
|60.303.655.629
|1,30
|Ereğli Demir Çelik
|58.800.000.000
|1,48
|Enka İnşaat
|44.296.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|43.505.880.000
|6,06
|ASELSAN
|38.486.400.000
|2,15
|Garanti Bankası
|37.968.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|37.642.000.000
|1,71
|Sasa Polyester
|36.154.800.000
|12,53
|Turkcell
|35.662.000.000
|1,72
|Akbank
|31.720.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|2,31
|İş Bankası (C)
|26.549.823.000
|0,39
|Tüpraş
|25.617.884.160
|2,24
|Gübre Fabrikaları
|25.333.900.000
|23,45
|Şişe Cam
|23.984.966.060
|1,08
|Arçelik
|23.853.205.636
|1,73
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.229.391.031
|0,49
|Sabancı Holding
|21.261.008.961
|0,56
|Coca Cola İçecek
|19.421.209.206
|2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)