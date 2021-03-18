Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 912 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 74.392.920.000 10,56 Koç Holding 60.303.655.629 1,30 Ereğli Demir Çelik 58.800.000.000 1,48 Enka İnşaat 44.296.000.000 0,90 Bim Mağazalar 43.505.880.000 6,06 ASELSAN 38.486.400.000 2,15 Garanti Bankası 37.968.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 37.642.000.000 1,71 Sasa Polyester 36.154.800.000 12,53 Turkcell 35.662.000.000 1,72 Akbank 31.720.000.000 0,50 Türk Telekom 27.860.000.000 2,31 İş Bankası (C) 26.549.823.000 0,39 Tüpraş 25.617.884.160 2,24 Gübre Fabrikaları 25.333.900.000 23,45 Şişe Cam 23.984.966.060 1,08 Arçelik 23.853.205.636 1,73 Yapı ve Kredi Bankası 23.229.391.031 0,49 Sabancı Holding 21.261.008.961 0,56 Coca Cola İçecek 19.421.209.206 2,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)