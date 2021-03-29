Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 65.971.080.000 9,37 Ereğli Demir Çelik 50.610.000.000 1,27 Koç Holding 49.348.576.053 1,06 Enka İnşaat 45.472.000.000 0,93 Bim Mağazalar 43.050.480.000 6,00 Sasa Polyester 37.150.800.000 12,87 ASELSAN 34.405.200.000 1,92 İskenderun Demir Çelik 33.118.000.000 1,51 Turkcell 32.560.000.000 1,57 Garanti Bankası 29.190.000.000 0,47 Gübre Fabrikaları 24.832.900.000 22,99 Akbank 24.700.000.000 0,39 Türk Telekom 23.695.000.000 1,97 Tüpraş 23.263.943.680 2,03 Şişe Cam 22.575.887.594 1,02 Arçelik 22.407.147.278 1,62 İş Bankası (C) 21.869.854.200 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,39 Coca Cola İçecek 17.856.828.896 2,33 Sabancı Holding 17.771.918.239 0,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)