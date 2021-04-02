Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.620.731.000 10,17 Ereğli Demir Çelik 53.025.000.000 1,33 Koç Holding 50.870.114.883 1,10 Bim Mağazalar 43.111.200.000 6,01 Sasa Polyester 38.927.000.000 13,49 Aselsan 35.340.000.000 1,98 Turkcell 33.286.000.000 1,60 Garanti Bankası 29.526.000.000 0,48 Akbank 25.428.000.000 0,40 Gübre Fabrik. 24.382.000.000 22,57 Türk Telekom 23.905.000.000 1,99 Tüpraş 23.063.608.320 2,01 Arçelik 22.974.758.970 1,66 Şişe Cam 22.637.151.875 1,02 İş Bankası (C) 22.454.850.300 0,33 Koza Altın 19.077.750.000 2,52 Yapı ve Kredi Bank. 18.921.394.876 0,40 Sabancı Holding 18.853.332.322 0,50 Coca Cola İçecek 18.085.762.600 2,36 Türk Hava Yolları 17.815.800.000 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)