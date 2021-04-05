Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 800 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.866.368.000 10,20 Ereğli Demir Çelik 54.075.000.000 1,36 Koç Holding 50.870.114.883 1,10 Bim Mağazalar 42.777.240.000 5,96 SASA Polyester 39.010.000.000 13,52 ASELSAN 36.343.200.000 2,03 Turkcell 33.374.000.000 1,61 Garanti Bankası 28.980.000.000 0,47 Gübre Fabrikaları 26.035.300.000 24,10 Akbank 25.428.000.000 0,40 Türk Telekom 24.045.000.000 2,00 Tüpraş 23.113.692.160 2,02 Arçelik 22.907.186.150 1,66 Şişe Cam 22.882.209.000 1,03 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,33 Koza Altın 19.230.250.000 2,54 Yapı ve Kredi Bankası 18.921.394.876 0,40 Coca Cola İçecek 18.569.067.086 2,42 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,48 Türk Hava Yolları 18.022.800.000 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)