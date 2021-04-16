Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 729 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.883.259.000
|9,21
|Ereğli Demir Çelik
|62.300.000.000
|1,56
|Koç Holding
|46.559.088.198
|1,00
|Bim Mağazalar
|42.048.600.000
|5,86
|SASA Polyester
|37.582.400.000
|13,02
|ASELSAN
|34.747.200.000
|1,94
|Turkcell
|33.132.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|30.660.000.000
|0,49
|Akbank
|25.896.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|23.065.000.000
|1,92
|Gübre Fabrikaları
|23.029.300.000
|21,32
|Tüpraş
|22.662.937.600
|1,98
|Şişe Cam
|22.575.887.594
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.229.851.800
|0,33
|Arçelik
|21.758.448.201
|1,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.047.606.983
|2,36
|Koza Altın
|17.583.250.000
|2,32
|Sabancı Holding
|16.894.544.549
|0,44
|Türk Hava Yolları
|16.435.800.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)