Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 729 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 64.883.259.000 9,21 Ereğli Demir Çelik 62.300.000.000 1,56 Koç Holding 46.559.088.198 1,00 Bim Mağazalar 42.048.600.000 5,86 SASA Polyester 37.582.400.000 13,02 ASELSAN 34.747.200.000 1,94 Turkcell 33.132.000.000 1,59 Garanti Bankası 30.660.000.000 0,49 Akbank 25.896.000.000 0,41 Türk Telekom 23.065.000.000 1,92 Gübre Fabrikaları 23.029.300.000 21,32 Tüpraş 22.662.937.600 1,98 Şişe Cam 22.575.887.594 1,02 İş Bankası (C) 22.229.851.800 0,33 Arçelik 21.758.448.201 1,57 Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,39 Coca Cola İçecek 18.047.606.983 2,36 Koza Altın 17.583.250.000 2,32 Sabancı Holding 16.894.544.549 0,44 Türk Hava Yolları 16.435.800.000 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)