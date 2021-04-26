Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.620.000.000 1,70 Ford Otosan 61.058.340.000 8,67 Koç Holding 45.417.934.076 0,98 Bim Mağazalar 40.105.560.000 5,59 SASA Polyester 39.010.000.000 13,52 ASELSAN 33.447.600.000 1,87 Turkcell 33.396.000.000 1,61 Garanti Bankası 29.988.000.000 0,48 Akbank 25.480.000.000 0,40 Şişe Cam 22.422.726.891 1,01 İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,32 Türk Telekom 21.805.000.000 1,81 Tüpraş 21.598.656.000 1,89 Arçelik 21.339.496.714 1,54 Gübre Fabrikaları 20.758.100.000 19,22 Coca Cola İçecek 17.971.295.748 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,37 Koza Altın 16.576.750.000 2,19 Petkim 16.473.600.000 2,17 Sabancı Holding 16.364.039.527 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)