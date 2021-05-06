Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 770 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.300.000.000
|1,69
|Ford Otosan
|61.935.615.000
|10,24
|Koç Holding
|47.395.934.555
|0,95
|Bim Mağazalar
|40.135.920.000
|5,59
|SASA Polyester
|39.088.000.000
|13,05
|ASELSAN
|33.698.400.000
|1,76
|Turkcell
|32.494.000.000
|1,50
|Garanti Bankası
|31.038.000.000
|0,49
|Akbank
|26.000.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|23.485.000.000
|2,08
|Şişe Cam
|23.311.058.967
|0,98
|Tüpraş
|22.963.440.640
|2,18
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,33
|Arçelik
|22.136.855.996
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.023.745.132
|2,45
|Gübre Fabrikaları
|20.040.000.000
|18,55
|Koza Altın
|18.681.250.000
|2,27
|Türk Hava Yolları
|17.843.400.000
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,35
|Petkim
|17.487.360.000
|2,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)