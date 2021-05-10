Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 753 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 71.540.000.000 1,74 Ford Otosan 63.163.800.000 10,44 Koç Holding 49.069.627.268 0,99 Bim Mağazalar 40.014.480.000 5,98 SASA Polyester 39.020.800.000 13,02 ASELSAN 34.428.000.000 1,80 Turkcell 33.572.000.000 1,54 Garanti Bankası 32.886.000.000 0,52 Akbank 26.832.000.000 0,43 Tüpraş 24.127.889.920 2,30 Türk Telekom 23.940.000.000 2,12 Şişe Cam 23.617.380.373 0,99 İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,34 Arçelik 22.501.749.226 1,58 Gübre Fabrikaları 21.142.200.000 19,57 Coca Cola İçecek 20.960.152.437 2,44 Koza Altın 19.596.250.000 2,38 Türk Hava Yolları 18.450.600.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,36 Sabancı Holding 17.812.726.318 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)