Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 734 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.305.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|59.584.518.000
|9,85
|Koç Holding
|48.080.627.028
|0,97
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|5,67
|SASA Polyester
|37.228.800.000
|12,43
|ASELSAN
|35.089.200.000
|1,83
|Turkcell
|34.672.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|33.936.000.000
|0,53
|Akbank
|27.092.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,45
|Şişe Cam
|24.658.873.152
|1,03
|Türk Telekom
|23.975.000.000
|2,12
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,35
|Arçelik
|21.920.622.970
|1,54
|Gübre Fabrikaları
|21.643.200.000
|20,04
|Coca Cola İçecek
|20.972.870.976
|2,44
|Koza Altın
|19.550.500.000
|2,38
|Türk Hava Yolları
|18.588.600.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Sabancı Holding
|17.343.433.414
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)