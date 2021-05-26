Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.975.000.000 1,61 Ford Otosan 58.777.425.000 9,72 Koç Holding 47.116.985.769 0,95 Bim Mağazalar 37.130.280.000 5,55 SASA Polyester 36.310.400.000 12,12 Turkcell 34.364.000.000 1,58 ASELSAN 34.131.600.000 1,78 Garanti Bankası 33.852.000.000 0,53 Akbank 27.040.000.000 0,43 Tüpraş 24.954.273.280 2,37 Şişe Cam 24.291.287.465 1,02 Türk Telekom 23.660.000.000 2,09 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,34 Arçelik 21.704.389.945 1,52 Gübre Fabrikaları 20.574.400.000 19,05 Coca Cola İçecek 20.235.195.708 2,36 Koza Altın 18.955.750.000 2,31 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,36 Türk Hava Yolları 18.022.800.000 0,38 Sabancı Holding 17.241.413.217 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)