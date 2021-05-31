Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 670 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.830.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|59.759.973.000
|9,88
|Koç Holding
|47.142.344.750
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.496.480.000
|5,75
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,60
|SASA Polyester
|34.608.000.000
|11,55
|Aselsan
|34.040.400.000
|1,78
|Garanti Bankası
|33.348.000.000
|0,52
|Akbank
|26.936.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.503.518.720
|2,33
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,14
|Şişe Cam
|23.678.644.654
|0,99
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,34
|Arçelik
|21.461.127.791
|1,51
|Gübre Fabrikaları
|20.674.600.000
|15,33
|Coca Cola İçecek
|19.879.076.613
|2,32
|Türk Hava Yolları
|18.298.800.000
|0,38
|Koza Altın
|18.223.750.000
|2,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Sabancı Holding
|17.771.918.239
|0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)