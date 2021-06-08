Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 718 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.360.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|61.760.160.000
|10,21
|Koç Holding
|48.486.370.716
|0,97
|SASA Polyester
|38.617.600.000
|12,89
|Bim Mağazalar
|37.616.040.000
|5,62
|Turkcell
|36.058.000.000
|1,66
|ASELSAN
|35.180.400.000
|1,84
|Garanti Bankası
|34.776.000.000
|0,55
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.843.261.440
|2,46
|Türk Telekom
|25.130.000.000
|2,22
|Şişe Cam
|25.118.355.261
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,35
|Arçelik
|21.231.380.201
|1,49
|Coca Cola İçecek
|20.769.374.350
|2,42
|Gübre Fabrikaları
|20.006.600.000
|14,83
|Türk Hava Yolları
|19.747.800.000
|0,41
|Koza Altın
|19.306.500.000
|2,35
|Sabancı Holding
|19.220.605.030
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.921.394.876
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)