Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 712 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.710.000.000 1,63 Ford Otosan 62.988.345.000 10,41 Koç Holding 49.171.063.190 0,99 Sasa Polyester 38.214.400.000 12,75 Bim Mağazalar 38.071.440.000 5,69 Turkcell 36.300.000.000 1,67 Aselsan 35.796.000.000 1,87 Garanti Bankası 35.616.000.000 0,56 Akbank 28.704.000.000 0,46 Tüpraş 25.818.219.520 2,46 Türk Telekom 25.480.000.000 2,26 Şişe Cam 25.057.090.979 1,05 İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,36 Arçelik 21.136.778.252 1,48 Coca Cola İçecek 20.705.781.655 2,41 Türk Hava Yolları 19.913.400.000 0,42 Gübre Fabrik. 19.722.700.000 14,62 Koza Altın 19.581.000.000 2,38 Sabancı Holding 19.547.069.659 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,38

​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)