Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 633 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.595.000.000 1,55 Ford Otosan 61.128.522.000 10,11 Enka İnşaat 51.632.000.000 0,92 Koç Holding 49.323.217.073 0,99 Bim Mağazalar 37.919.640.000 5,67 Turkcell 35.310.000.000 1,62 Garanti Bankası 35.280.000.000 0,55 ASELSAN 33.584.400.000 1,76 SASA Polyester 32.054.400.000 10,70 Akbank 27.716.000.000 0,44 Tüpraş 23.952.596.480 2,28 Şişe Cam 23.648.012.514 0,99 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,35 Türk Telekom 22.575.000.000 2,00 Arçelik 21.880.079.278 1,53 Coca Cola İçecek 19.866.358.074 2,32 Türk Hava Yolları 18.961.200.000 0,40 Sabancı Holding 18.649.291.929 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,36 Gübre Fabrikaları 17.451.500.000 12,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)