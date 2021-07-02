Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 633 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.595.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|61.128.522.000
|10,11
|Enka İnşaat
|51.632.000.000
|0,92
|Koç Holding
|49.323.217.073
|0,99
|Bim Mağazalar
|37.919.640.000
|5,67
|Turkcell
|35.310.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|35.280.000.000
|0,55
|ASELSAN
|33.584.400.000
|1,76
|SASA Polyester
|32.054.400.000
|10,70
|Akbank
|27.716.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.952.596.480
|2,28
|Şişe Cam
|23.648.012.514
|0,99
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Türk Telekom
|22.575.000.000
|2,00
|Arçelik
|21.880.079.278
|1,53
|Coca Cola İçecek
|19.866.358.074
|2,32
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.649.291.929
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|17.451.500.000
|12,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)