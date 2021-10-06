Borsa yöneticilerine işlem sınırlaması geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Merkezi Takas Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa yöneticilerine işlem yapma sınırlaması getirildi. Buna göre borsacılar ve ailelerinin bazı alım satımları gerçekleştirmesi yasaklandı.

Sozcu.com.tr

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere göre, Merkezi Takas Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa yöneticilerine ilişkin işlem yapma sınırlamasına ilişkin düzenleme bugün yayımlandı.

İŞLEM SINIRI

Yeni çıkan üç yönetmelikte kuruluşlarda çalışanların ve ailelerinin sermaye piyasası araçları ile işlem yapması ve bu araçları elinde bulundurması yasaklandı.

Yönetmeliğe göre, bu kişiler, belli başlı sermaye piyasası araçları saklı kalmak üzere, takas hizmeti verilen borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile bu borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarında doğrudan veya dolaylı olarak alım satım işlemleri gerçekleştiremeyecek.

Yönetmeliğe göre, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlarda ve borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarında işlem gerçekleştirilebilecek.

BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI

Yönetmeliklere göre bu kuruluşların yöneticileri, personelleri ve bunların eş ve çocukları, bireysel emeklilik fonlarında işlem gerçekleştirebilecek.

Yönetmelikte bu kişilerin, yatırım fonu katılma paylarında işlem yapması ise sınırlandırıldı. Bu kişiler ancak yalnızca borçlanma araçları şemsiye fonlarına bağlı fonlar, kıymetli madenler şemsiye fonlarına bağlı fonlar ve para piyasası şemsiye fonlarına bağlı fonlar ile katılım şemsiye fonlarına bağlı fonlardan katılım döviz fonu, kira sertifikası katılım fonu, kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu ve altın katılım fonu katılma paylarında işlem yapılabilecek.

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