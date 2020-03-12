Borsada corona düşüşü sürüyor

Corona virüsü salgınının küresel ekonomide yarattığı panik havası, Borsa İstanbul’u da etkisi altına aldı. BIST 100 endeksi, bugün saat 10.40 itibarıyla yüzde 3 ekside.

BIST 100 endeksinde 6 Mart Cuma kapanış seviyesine göre düşüş, puan olarak 11 bini, oran olarak yüzde 10’u aştı.

Endekste perakende, gıda, temizlik ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri dışındaki alanların tümünde düşüş var. Düşüş, bankacılık hisselerinde yüzde 3’ü, elektrik hisselerinde yüzde 5’i, spor hisselerinde yüzde 10’u aşmış durumda.

Dün olduğu gibi bugün de saat 10.50 itibarıyla perakende zincirlerinden Migros hisseleri yüzde 4, Bim hisseleri yüzde 3, Carrefoursa hisseleri yüzde 11, Şok hisseleri yüzde 1,5 ve Bizim Toptan yüzde 9 primli. İlaç alanında faaliyet gösteren Deva Holding’de yüzde 11, RTA Laboratuvar’da yüzde 18, Eczacıbaşı’nda yüzde 13, Selçuk Ecza Deposu’nda yüzde 12’lik değer artışı var.