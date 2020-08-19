Borsada değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 91,00 94,30 -3,50
Bagfaş 14,40 14,81 -2,77
Deva Holding 20,06 20,52 -2,24
Karsan Otomotiv 2,84 2,90 -2,07
Torunlar GMYO 3,56 3,63 -1,93
Kartonsan 625,90 636,40 -1,65
Güneş Sigorta 6,06 6,13 -1,14
DO-CO 329,90 333,00 -0,93
Çimsa 11,80 11,89 -0,76
Gübre Fabrikaları 28,60 28,74 -0,49
Hektaş 11,77 11,81 -0,34
Coca Cola İçecek 44,96 45,00 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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