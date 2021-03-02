Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 16,76 17,76 -5,63
Konya Çimento 1.214,00 1.280,40 -5,19
Ege Endüstri 1.548,30 1.620,00 -4,43
Verusa Holding 61,50 64,20 -4,21
Koza Altın 130,60 136,30 -4,18
Doğan Holding 3,23 3,37 -4,15
Sasa Polyester 38,70 40,30 -3,97
Kartonsan 74,75 77,75 -3,86
Ege Gübre 219,80 228,50 -3,81
Borusan Mannesmann 29,94 31,06 -3,61
İpek Doğal Enerji 13,71 14,22 -3,59
Çimsa 22,46 23,22 -3,27
Otokar 380,00 392,70 -3,23
Bursa Çimento 4,67 4,82 -3,11
Anadolu Grubu Holding 29,02 29,86 -2,81
Türk Traktör 219,40 225,40 -2,66
Bagfaş 25,52 26,20 -2,60
Brisa 29,42 30,18 -2,52
Aksa 15,81 16,20 -2,41
Selçuk Ecza Deposu 11,51 11,79 -2,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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