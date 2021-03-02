Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|16,76
|17,76
|-5,63
|Konya Çimento
|1.214,00
|1.280,40
|-5,19
|Ege Endüstri
|1.548,30
|1.620,00
|-4,43
|Verusa Holding
|61,50
|64,20
|-4,21
|Koza Altın
|130,60
|136,30
|-4,18
|Doğan Holding
|3,23
|3,37
|-4,15
|Sasa Polyester
|38,70
|40,30
|-3,97
|Kartonsan
|74,75
|77,75
|-3,86
|Ege Gübre
|219,80
|228,50
|-3,81
|Borusan Mannesmann
|29,94
|31,06
|-3,61
|İpek Doğal Enerji
|13,71
|14,22
|-3,59
|Çimsa
|22,46
|23,22
|-3,27
|Otokar
|380,00
|392,70
|-3,23
|Bursa Çimento
|4,67
|4,82
|-3,11
|Anadolu Grubu Holding
|29,02
|29,86
|-2,81
|Türk Traktör
|219,40
|225,40
|-2,66
|Bagfaş
|25,52
|26,20
|-2,60
|Brisa
|29,42
|30,18
|-2,52
|Aksa
|15,81
|16,20
|-2,41
|Selçuk Ecza Deposu
|11,51
|11,79
|-2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)