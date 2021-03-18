Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|212,00
|229,20
|-7,50
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,47
|18,45
|-5,31
|Vestel
|29,16
|30,70
|-5,02
|Otokar
|396,20
|416,40
|-4,85
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,86
|38,70
|-4,75
|Aksa
|17,00
|17,84
|-4,71
|Doğuş Otomotiv
|32,50
|34,04
|-4,52
|Selçuk Ecza Deposu
|11,23
|11,73
|-4,26
|Türk Hava Yolları
|13,94
|14,55
|-4,19
|Karsan Otomotiv
|4,23
|4,40
|-3,86
|TAV Havalimanları
|25,12
|26,10
|-3,75
|Sasa Polyester
|43,56
|45,02
|-3,24
|Çemtaş
|16,12
|16,61
|-2,95
|Aksigorta
|9,26
|9,54
|-2,94
|Gözde Girişim
|8,27
|8,51
|-2,82
|Deva Holding
|29,06
|29,90
|-2,81
|Bagfaş
|25,26
|25,98
|-2,77
|Pegasus
|83,65
|86,00
|-2,73
|Bera Holding
|22,70
|23,32
|-2,66
|Özak GMYO
|5,19
|5,33
|-2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)