Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 212,00 229,20 -7,50
İş Yatırım Menkul Değerler 17,47 18,45 -5,31
Vestel 29,16 30,70 -5,02
Otokar 396,20 416,40 -4,85
Tofaş Oto Fabrikası 36,86 38,70 -4,75
Aksa 17,00 17,84 -4,71
Doğuş Otomotiv 32,50 34,04 -4,52
Selçuk Ecza Deposu 11,23 11,73 -4,26
Türk Hava Yolları 13,94 14,55 -4,19
Karsan Otomotiv 4,23 4,40 -3,86
TAV Havalimanları 25,12 26,10 -3,75
Sasa Polyester 43,56 45,02 -3,24
Çemtaş 16,12 16,61 -2,95
Aksigorta 9,26 9,54 -2,94
Gözde Girişim 8,27 8,51 -2,82
Deva Holding 29,06 29,90 -2,81
Bagfaş 25,26 25,98 -2,77
Pegasus 83,65 86,00 -2,73
Bera Holding 22,70 23,32 -2,66
Özak GMYO 5,19 5,33 -2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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