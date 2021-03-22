Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,89 2,10 -10,00
Kartonsan 64,35 71,50 -10,00
Pegasus 73,35 81,50 -10,00
Şekerbank 1,17 1,30 -10,00
Şişe Cam 6,93 7,70 -10,00
İş Yatırım Menkul Değerler 15,57 17,30 -10,00
Bim Mağazalar 64,80 72,00 -10,00
Koza Altın 109,80 122,00 -10,00
Deva Holding 26,82 29,80 -10,00
Doğuş Otomotiv 28,80 32,00 -10,00
Selçuk Ecza Deposu 9,90 11,00 -10,00
TAV Havalimanları 21,60 24,00 -10,00
Karsan Otomotiv 3,69 4,10 -10,00
MLP Sağlık 21,60 24,00 -10,00
Konya Çimento 1.062,90 1.181,00 -10,00
Çimsa 19,71 21,90 -10,00
Otokar 353,80 393,10 -10,00
Ege Endüstri 1.552,10 1.724,50 -10,00
Bizim Mağazaları 13,42 14,91 -9,99
Tüpraş 90,55 100,60 -9,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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