Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|2,10
|-10,00
|Kartonsan
|64,35
|71,50
|-10,00
|Pegasus
|73,35
|81,50
|-10,00
|Şekerbank
|1,17
|1,30
|-10,00
|Şişe Cam
|6,93
|7,70
|-10,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,57
|17,30
|-10,00
|Bim Mağazalar
|64,80
|72,00
|-10,00
|Koza Altın
|109,80
|122,00
|-10,00
|Deva Holding
|26,82
|29,80
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|28,80
|32,00
|-10,00
|Selçuk Ecza Deposu
|9,90
|11,00
|-10,00
|TAV Havalimanları
|21,60
|24,00
|-10,00
|Karsan Otomotiv
|3,69
|4,10
|-10,00
|MLP Sağlık
|21,60
|24,00
|-10,00
|Konya Çimento
|1.062,90
|1.181,00
|-10,00
|Çimsa
|19,71
|21,90
|-10,00
|Otokar
|353,80
|393,10
|-10,00
|Ege Endüstri
|1.552,10
|1.724,50
|-10,00
|Bizim Mağazaları
|13,42
|14,91
|-9,99
|Tüpraş
|90,55
|100,60
|-9,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)