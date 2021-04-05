Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 4,39 4,49 -2,23
Albaraka Türk 1,77 1,81 -2,21
Konya Çimento 1.133,50 1.157,00 -2,03
Karsan Otomotiv 4,09 4,16 -1,68
Kartonsan 68,80 69,95 -1,64
Vestel 36,20 36,80 -1,63
Selçuk Ecza Deposu 10,50 10,66 -1,50
Alarko GMYO 26,30 26,70 -1,50
İhlas Holding 0,73 0,74 -1,35
Alkim Kimya 18,35 18,59 -1,29
Deva Holding 31,82 32,14 -1,00
Brisa 28,46 28,72 -0,91
Bim Mağazalar 70,45 71,00 -0,77
Çemaş Döküm 1,31 1,32 -0,76
Mavi Giyim 47,32 47,68 -0,76
Migros Ticaret 38,00 38,28 -0,73
Kordsa Teknik Tekstil 24,72 24,90 -0,72
Borusan Mannesmann 28,12 28,32 -0,71
Ege Endüstri 1.610,70 1.620,00 -0,57
Kerevitaş Gıda 5,83 5,86 -0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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