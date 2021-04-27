Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,42
|10,96
|-4,93
|Odaş Elektrik
|2,42
|2,51
|-3,59
|Konya Çimento
|885,70
|917,80
|-3,50
|Türk Traktör
|210,40
|217,80
|-3,40
|Borusan Mannesmann
|23,96
|24,80
|-3,39
|Çemtaş
|15,18
|15,56
|-2,44
|Kartonsan
|50,40
|51,60
|-2,33
|Karsan Otomotiv
|3,40
|3,48
|-2,30
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,14
|-1,75
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,20
|1,22
|-1,64
|Torunlar GMYO
|3,53
|3,58
|-1,40
|Halkbank
|4,18
|4,23
|-1,18
|Akiş GMYO
|1,78
|1,80
|-1,11
|Parsan
|28,70
|29,00
|-1,03
|Akbank
|4,85
|4,90
|-1,02
|Verusa Holding
|54,15
|54,70
|-1,01
|Oyak Çimento
|6,93
|7,00
|-1,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Fenerbahçe Futbol
|30,02
|30,32
|-0,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,08
|2,10
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)