Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,42 10,96 -4,93
Odaş Elektrik 2,42 2,51 -3,59
Konya Çimento 885,70 917,80 -3,50
Türk Traktör 210,40 217,80 -3,40
Borusan Mannesmann 23,96 24,80 -3,39
Çemtaş 15,18 15,56 -2,44
Kartonsan 50,40 51,60 -2,33
Karsan Otomotiv 3,40 3,48 -2,30
Çemaş Döküm 1,12 1,14 -1,75
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,20 1,22 -1,64
Torunlar GMYO 3,53 3,58 -1,40
Halkbank 4,18 4,23 -1,18
Akiş GMYO 1,78 1,80 -1,11
Parsan 28,70 29,00 -1,03
Akbank 4,85 4,90 -1,02
Verusa Holding 54,15 54,70 -1,01
Oyak Çimento 6,93 7,00 -1,00
İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99
Fenerbahçe Futbol 30,02 30,32 -0,99
Yapı ve Kredi Bankası 2,08 2,10 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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