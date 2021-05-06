Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Jantsa Jant Sanayi 671,00 715,00 -6,15
Torunlar GMYO 3,47 3,60 -3,61
Brisa 23,70 24,58 -3,58
Esenboğa Elektrik 30,00 31,00 -3,23
Bursa Çimento 3,71 3,83 -3,13
Çimsa 23,72 24,48 -3,10
Bagfaş 25,40 26,14 -2,83
Karsan Otomotiv 3,65 3,75 -2,67
Kordsa Teknik Tekstil 23,02 23,62 -2,54
Alkim Kimya 17,03 17,46 -2,46
Enerjisa Enerji 10,49 10,75 -2,42
Kervan Gıda 16,70 17,11 -2,40
Ege Endüstri 1.348,20 1.381,10 -2,38
Tofaş Oto Fabrikası 28,08 28,76 -2,36
Otokar 334,60 342,40 -2,28
Vestel 29,34 30,02 -2,27
Nuh Çimento 54,20 55,45 -2,25
İndeks Bilgisayar 7,40 7,57 -2,25
Konya Çimento 913,00 933,00 -2,14
Arçelik 32,76 33,40 -1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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