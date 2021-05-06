Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|671,00
|715,00
|-6,15
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,60
|-3,61
|Brisa
|23,70
|24,58
|-3,58
|Esenboğa Elektrik
|30,00
|31,00
|-3,23
|Bursa Çimento
|3,71
|3,83
|-3,13
|Çimsa
|23,72
|24,48
|-3,10
|Bagfaş
|25,40
|26,14
|-2,83
|Karsan Otomotiv
|3,65
|3,75
|-2,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,02
|23,62
|-2,54
|Alkim Kimya
|17,03
|17,46
|-2,46
|Enerjisa Enerji
|10,49
|10,75
|-2,42
|Kervan Gıda
|16,70
|17,11
|-2,40
|Ege Endüstri
|1.348,20
|1.381,10
|-2,38
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,08
|28,76
|-2,36
|Otokar
|334,60
|342,40
|-2,28
|Vestel
|29,34
|30,02
|-2,27
|Nuh Çimento
|54,20
|55,45
|-2,25
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|7,57
|-2,25
|Konya Çimento
|913,00
|933,00
|-2,14
|Arçelik
|32,76
|33,40
|-1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)