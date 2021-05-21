Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|7,37
|-2,31
|Anadolu Efes
|25,02
|25,58
|-2,19
|Konya Çimento
|908,40
|926,50
|-1,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,06
|-1,89
|Albaraka Türk
|1,62
|1,65
|-1,82
|Ege Endüstri
|1.331,00
|1.354,00
|-1,70
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,66
|17,96
|-1,67
|Coca Cola İçecek
|82,65
|83,95
|-1,55
|Parsan
|31,58
|32,06
|-1,50
|Çemaş Döküm
|1,33
|1,35
|-1,48
|Enerjisa Enerji
|10,96
|11,12
|-1,44
|Brisa
|24,12
|24,46
|-1,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,16
|2,19
|-1,37
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|6,65
|-1,35
|Bagfaş
|25,10
|25,44
|-1,34
|Ford Otosan
|172,20
|174,50
|-1,32
|Kartonsan
|61,90
|62,70
|-1,28
|Verusa Holding
|60,05
|60,80
|-1,23
|Koza Altın
|128,40
|130,00
|-1,23
|Halk GMYO
|3,24
|3,28
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)