Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 7,20 7,37 -2,31
Anadolu Efes 25,02 25,58 -2,19
Konya Çimento 908,40 926,50 -1,95
İhlas Gayrimenkul 1,04 1,06 -1,89
Albaraka Türk 1,62 1,65 -1,82
Ege Endüstri 1.331,00 1.354,00 -1,70
İş Yatırım Menkul Değerler 17,66 17,96 -1,67
Coca Cola İçecek 82,65 83,95 -1,55
Parsan 31,58 32,06 -1,50
Çemaş Döküm 1,33 1,35 -1,48
Enerjisa Enerji 10,96 11,12 -1,44
Brisa 24,12 24,46 -1,39
Yapı ve Kredi Bankası 2,16 2,19 -1,37
Eczacıbaşı İlaç 6,56 6,65 -1,35
Bagfaş 25,10 25,44 -1,34
Ford Otosan 172,20 174,50 -1,32
Kartonsan 61,90 62,70 -1,28
Verusa Holding 60,05 60,80 -1,23
Koza Altın 128,40 130,00 -1,23
Halk GMYO 3,24 3,28 -1,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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