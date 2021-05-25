Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 1,82 1,99 -8,54
Bagfaş 23,58 25,50 -7,53
İpek Doğal Enerji 13,37 14,40 -7,15
Borusan Mannesmann 27,40 29,46 -6,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,56 8,10 -6,67
İş GMYO 1,82 1,95 -6,67
Emlak Konut GMYO 1,85 1,98 -6,57
Çimsa 22,58 24,14 -6,46
Konya Çimento 850,10 907,80 -6,36
Alarko GMYO 21,88 23,36 -6,34
Enerjisa Enerji 10,46 11,16 -6,27
Polisan Holding 2,86 3,05 -6,23
Alarko Holding 10,09 10,75 -6,14
Jantsa Jant Sanayi 84,50 90,00 -6,11
Netaş Telekomünikasyon 21,90 23,32 -6,09
Vestel 31,36 33,36 -6,00
İndeks Bilgisayar 6,75 7,18 -5,99
İş Finansal Kiralama 3,08 3,27 -5,81
Torunlar GMYO 3,25 3,45 -5,80
Mavi Giyim 48,80 51,80 -5,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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