Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 23,38 24,74 -5,50
Mavi Giyim 49,90 51,45 -3,01
Konya Çimento 852,00 874,10 -2,53
Jantsa Jant Sanayi 85,55 87,65 -2,40
MLP Sağlık 22,60 23,10 -2,16
Bagfaş 22,98 23,46 -2,05
Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,04 -1,88
Kordsa Teknik Tekstil 22,68 23,10 -1,82
Kardemir (D) 7,81 7,95 -1,76
Bim Mağazalar 62,95 64,05 -1,72
Eczacıbaşı İlaç 6,26 6,36 -1,57
Ege Gübre 197,10 200,20 -1,55
İş Yatırım Menkul Değerler 16,12 16,37 -1,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 7,24 -1,52
Aksa 16,09 16,33 -1,47
Türkiye Sigorta 5,25 5,32 -1,32
Deva Holding 25,50 25,84 -1,32
Good-Year 7,05 7,14 -1,26
Yataş 15,36 15,55 -1,22
Tekfen Holding 15,18 15,36 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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