Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|26,44
|27,52
|-3,92
|Yataş
|14,55
|14,94
|-2,61
|Hektaş
|8,72
|8,94
|-2,46
|Jantsa Jant Sanayi
|90,20
|92,35
|-2,33
|Polisan Holding
|2,86
|2,92
|-2,05
|Parsan
|30,78
|31,40
|-1,97
|Bera Holding
|23,02
|23,46
|-1,88
|İş Y. Men. Değ.
|15,70
|16,00
|-1,88
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,15
|-1,86
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,80
|-1,84
|Netaş Telekom.
|21,56
|21,96
|-1,82
|Brisa
|21,96
|22,34
|-1,70
|Bagfaş
|23,42
|23,80
|-1,60
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|Deva Holding
|25,02
|25,38
|-1,42
|Kerevitaş Gıda
|4,69
|4,75
|-1,26
|İş Fin.Kir.
|3,17
|3,21
|-1,25
|T. Halk Bankası
|4,87
|4,92
|-1,02
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,45
|-0,97
|Kartonsan
|56,65
|57,20
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)