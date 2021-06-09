Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 26,44 27,52 -3,92
Yataş 14,55 14,94 -2,61
Hektaş 8,72 8,94 -2,46
Jantsa Jant Sanayi 90,20 92,35 -2,33
Polisan Holding 2,86 2,92 -2,05
Parsan 30,78 31,40 -1,97
Bera Holding 23,02 23,46 -1,88
İş Y. Men. Değ. 15,70 16,00 -1,88
Odaş Elektrik 2,11 2,15 -1,86
Karsan Otomotiv 3,73 3,80 -1,84
Netaş Telekom. 21,56 21,96 -1,82
Brisa 21,96 22,34 -1,70
Bagfaş 23,42 23,80 -1,60
İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59
Deva Holding 25,02 25,38 -1,42
Kerevitaş Gıda 4,69 4,75 -1,26
İş Fin.Kir. 3,17 3,21 -1,25
T. Halk Bankası 4,87 4,92 -1,02
Coca Cola İçecek 81,65 82,45 -0,97
Kartonsan 56,65 57,20 -0,96

​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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