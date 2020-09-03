Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,56
|-4,30
|Halkbank
|5,08
|5,30
|-4,15
|Ford Otosan
|79,10
|82,45
|-4,06
|Aksa Enerji
|5,32
|5,54
|-3,97
|Çemtaş
|11,15
|11,60
|-3,88
|Türkiye Sigorta
|5,96
|6,18
|-3,56
|Gözde Girişim
|5,21
|5,39
|-3,34
|Zorlu Enerji
|2,62
|2,71
|-3,32
|Şekerbank
|1,34
|1,38
|-2,90
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,77
|-2,82
|Global Yatırım Holding
|4,35
|4,47
|-2,68
|TAV Havalimanları
|14,70
|15,08
|-2,52
|Logo Yazılım
|90,60
|92,85
|-2,42
|Vakıflar Bankası
|4,09
|4,19
|-2,39
|Karsan Otomotiv
|2,99
|3,06
|-2,29
|Netaş Telekomünikasyon
|15,47
|15,83
|-2,27
|İpek Doğal Enerji
|11,45
|11,71
|-2,22
|Özak GMYO
|3,64
|3,72
|-2,15
|Petkim
|3,87
|3,95
|-2,03
|Sasa Polyester
|15,05
|15,35
|-1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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