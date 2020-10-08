Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 34,80 36,64 -5,02
Netaş Telekomünikasyon 21,58 22,70 -4,93
Alkim Kimya 13,87 14,50 -4,34
Net Holding 2,53 2,63 -3,80
Tümosan Motor ve Traktör 9,20 9,45 -2,65
Pınar Süt 21,50 22,08 -2,63
ASELSAN 18,10 18,56 -2,48
Odaş Elektrik 3,15 3,23 -2,48
Aksa Enerji 6,50 6,66 -2,40
MLP Sağlık 16,94 17,35 -2,36
Bagfaş 18,05 18,48 -2,33
Hektaş 13,27 13,57 -2,21
Koza Madencilik 13,28 13,58 -2,21
Türk Telekom 7,12 7,28 -2,20
Alarko Holding 5,85 5,98 -2,17
Anadolu Grubu Holding 19,27 19,69 -2,13
Migros Ticaret 41,20 42,00 -1,90
Pınar Et Ve Un 24,20 24,66 -1,87
T.S.K.B. 1,09 1,11 -1,80
Otokar 141,50 143,90 -1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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