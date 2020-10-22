Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Garanti Bankası 7,10 7,53 -5,71
Yapı ve Kredi Bankası 2,25 2,38 -5,46
Vakıflar Bankası 4,11 4,34 -5,30
Akbank 5,12 5,40 -5,19
İş Bankası (C) 5,50 5,77 -4,68
GSD Holding 2,42 2,53 -4,35
Türk Telekom 7,49 7,83 -4,34
İskenderun Demir Çelik 7,70 8,00 -3,75
Halkbank 5,01 5,18 -3,28
Özak GMYO 4,65 4,80 -3,12
MLP Sağlık 17,90 18,45 -2,98
Albaraka Türk 1,68 1,73 -2,89
Türkiye Sigorta 6,07 6,25 -2,88
Aksa Enerji 6,63 6,82 -2,79
Petkim 4,31 4,43 -2,71
Gözde Girişim 6,56 6,74 -2,67
İş Finansal Kiralama 4,08 4,19 -2,63
Koza Madencilik 13,37 13,72 -2,55
DO-CO 327,70 336,20 -2,53
Kardemir (D) 3,56 3,65 -2,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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