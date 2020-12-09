Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İskenderun Demir Çelik 9,37 9,67 -3,10
Petkim 4,74 4,89 -3,07
Özak GMYO 4,77 4,92 -3,05
Enerjisa Enerji 10,93 11,24 -2,76
Kardemir (D) 5,09 5,23 -2,68
Otokar 225,00 230,00 -2,17
Gübre Fabrikaları 46,98 47,96 -2,04
Kerevitaş Gıda 6,67 6,77 -1,48
Şişe Cam 7,03 7,13 -1,40
Türk Telekom 7,91 8,02 -1,37
Ford Otosan 122,50 124,20 -1,37
Ege Endüstri 1.652,00 1.672,90 -1,25
Anadolu Grubu Holding 23,00 23,26 -1,12
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,84 1,86 -1,08
Good-Year 7,36 7,44 -1,08
Torunlar GMYO 3,77 3,81 -1,05
Selçuk Ecza Deposu 17,98 18,16 -0,99
Çelebi 94,20 95,10 -0,95
Bagfaş 19,37 19,55 -0,92
Alcatel Lucent Teletaş 27,16 27,40 -0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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