Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|30,30
|33,66
|-9,98
|Çelebi
|147,00
|160,10
|-8,18
|Eczacıbaşı İlaç
|7,50
|7,93
|-5,42
|Netaş Telekomünikasyon
|24,64
|25,46
|-3,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|46,86
|-2,65
|İş GMYO
|2,31
|2,37
|-2,53
|Petkim
|5,00
|5,12
|-2,34
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|13,77
|-2,32
|Tat Gıda
|10,99
|11,25
|-2,31
|Bagfaş
|19,93
|20,38
|-2,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,26
|29,88
|-2,07
|DO-CO
|545,00
|556,50
|-2,07
|Karel Elektronik
|21,06
|21,48
|-1,96
|Anadolu Grubu Holding
|27,50
|28,00
|-1,79
|Odaş Elektrik
|3,89
|3,96
|-1,77
|Çemtaş
|15,77
|16,00
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|61,80
|62,60
|-1,28
|Mavi Giyim
|51,90
|52,55
|-1,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,79
|15,97
|-1,13
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,83
|1,85
|-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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