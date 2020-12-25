Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 30,30 33,66 -9,98
Çelebi 147,00 160,10 -8,18
Eczacıbaşı İlaç 7,50 7,93 -5,42
Netaş Telekomünikasyon 24,64 25,46 -3,22
ARD Bilişim Teknolojileri 45,62 46,86 -2,65
İş GMYO 2,31 2,37 -2,53
Petkim 5,00 5,12 -2,34
İpek Doğal Enerji 13,45 13,77 -2,32
Tat Gıda 10,99 11,25 -2,31
Bagfaş 19,93 20,38 -2,21
Alcatel Lucent Teletaş 29,26 29,88 -2,07
DO-CO 545,00 556,50 -2,07
Karel Elektronik 21,06 21,48 -1,96
Anadolu Grubu Holding 27,50 28,00 -1,79
Odaş Elektrik 3,89 3,96 -1,77
Çemtaş 15,77 16,00 -1,44
Coca Cola İçecek 61,80 62,60 -1,28
Mavi Giyim 51,90 52,55 -1,24
Kordsa Teknik Tekstil 15,79 15,97 -1,13
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,83 1,85 -1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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