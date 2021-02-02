Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.549,00
|1.610,00
|-3,79
|Odaş Elektrik
|4,01
|4,14
|-3,14
|Halk GMYO
|4,02
|4,13
|-2,66
|Koza Madencilik
|15,69
|16,10
|-2,55
|Otokar
|409,50
|419,10
|-2,29
|Koza Altın
|121,30
|124,10
|-2,26
|Kartonsan
|74,50
|76,15
|-2,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|1,42
|-2,11
|Anadolu Efes
|24,50
|24,98
|-1,92
|İpek Doğal Enerji
|12,92
|13,14
|-1,67
|GSD Holding
|2,51
|2,55
|-1,57
|Aksigorta
|9,53
|9,67
|-1,45
|Karsan Otomotiv
|5,33
|5,40
|-1,30
|Türkiye Sigorta
|7,42
|7,51
|-1,20
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|6,71
|-0,89
|Gübre Fabrik.
|68,70
|69,15
|-0,65
|Pınar Süt
|25,86
|26,02
|-0,61
|Çemtaş
|17,05
|17,14
|-0,53
|Vestel
|25,56
|25,68
|-0,47
|Petkim
|5,06
|5,08
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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