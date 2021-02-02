Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 1.549,00 1.610,00 -3,79
Odaş Elektrik 4,01 4,14 -3,14
Halk GMYO 4,02 4,13 -2,66
Koza Madencilik 15,69 16,10 -2,55
Otokar 409,50 419,10 -2,29
Koza Altın 121,30 124,10 -2,26
Kartonsan 74,50 76,15 -2,17
İhlas Gayrimenkul 1,39 1,42 -2,11
Anadolu Efes 24,50 24,98 -1,92
İpek Doğal Enerji 12,92 13,14 -1,67
GSD Holding 2,51 2,55 -1,57
Aksigorta 9,53 9,67 -1,45
Karsan Otomotiv 5,33 5,40 -1,30
Türkiye Sigorta 7,42 7,51 -1,20
Kerevitaş Gıda 6,65 6,71 -0,89
Gübre Fabrik. 68,70 69,15 -0,65
Pınar Süt 25,86 26,02 -0,61
Çemtaş 17,05 17,14 -0,53
Vestel 25,56 25,68 -0,47
Petkim 5,06 5,08 -0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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